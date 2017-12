Brandpand Zwolle is gemeentelijk monument

Het gebouw werd ontworpen door architect Willem Koch, die als stadsarchitect in Kampen werkzaam was en ook een aantal beeldbepalende woonhuizen in Zwolle realiseerde, onder meer aan de Badhuiswal en in de Emmawijk.

Monumentenzorg

Dat het gebouw een beschermde status heeft betekent dat naast de afdeling bouwtoezicht ook de gemeentelijke afdeling monumentenzorg betrokken is bij het verdere traject. ,,Wij gaan met de eigenaar in gesprek om te kijken wat de schade is en wat herbouwd kan worden. De schade is in principe voor de eigenaar zelf maar we kijken wel mee vanwege omdat het een speciaal pand is'', zegt gemeentewoordvoerder Cathelijne Koppert.