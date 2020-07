Brandstichter in Zwolle hoorde stemmen in zijn hoofd: ‘Die zeiden: steek aan, steek aan’

Bestuurder vlucht na ongeluk in Zwolle

12 juli De bestuurder van een Mini Cabrio is er vanmorgen na een ongeval op de Burgemeester Roelenweg in Zwolle vandoor gegaan. Hij liet zijn wagen, waarin de airbag was afgegaan, beschadigd op de weg achter. De man kon even verderop door de politie aangehouden worden.