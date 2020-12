Brandstichter portiekflat Zwolle half jaar de cel in (zodat hij zijn huis kan houden)

Cel geëist voor brandstich­ting Zwolle, verdachte weet zelf niets meer van vlammen in portiek­flat

17 november Zelf weet hij er niets meer van, maar een buurman zag Michiel K. uit Zwolle in de weer met spullen en een fles terpentine. Even later was er brand in de portiekflat in Dieze-Oost. Justitie wil K. achter de tralies, maar wil ook voorkomen dat de Zwollenaar na een jarenlang dakloos bestaan opnieuw zijn huis verliest.