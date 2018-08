Brandstichter Zwolle moet onder behandeling blijven

Blauwalg in Zwolse vijver

15:30 In een vijver in het Ittersumerpark in Zwolle-Zuid is blauwalg aangetroffen. Mensen en dieren wordt aangeraden om contact met dit water te vermijden. Eerder werd ook al blauwalg gevonden in de Zwolse stadsgracht. De bacteriën waar het om gaat komen met name tot bloei als het water warm wordt.