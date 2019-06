‘Brandstichting bij Dimence in Zwolle gebeurde tijdens een psychose’

Op 7 maart loeit het brandalarm in het gebouw aan de Dokter van Thienenweg van zorginstelling Dimence in Zwolle. Duidelijk is dat in een van de kamers brand is uitgebroken. Tot een evacuatie komt het niet en later blijkt dat de brandstichter zelf, de nu 20-jarige Maxime W., zelf de brand heeft gemeld. Voordat ze kleding op een matras aanstak, keek ze zelfs nog bezorgd de gang in. Ze wilde verder niemand betrekken bij haar ontsnappingsplan. Want dat was het: door het brandalarm zou een deur opengaan waardoor zij meende te ontsnappen. Of was haar plan helemaal niet zo concreet? ,,Dat ik een aansteker tegen de kleding hield, zal wel kunnen. Ik kan me er weinig van herinneren.’'

W. had op dat moment een psychose. Net als ze die had toen ze eerder dreigde een benzinestation op te blazen. Juist om die reden was ze opgenomen en haar ouders zijn nog steeds woedend dat ze een aansteker mee haar kamer op mocht. ,,Dat is kennelijk beleid bij Dimence, daar ga ik niet over’', zei de officier van justitie.

Medicatie