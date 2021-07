Brandstichting bij Hockeyclub Zwolle blijkt werk van 5 jonge tieners

Marleen treft gouden ring aan tussen muntgeld van collecte in Zwolle: ‘Nog nooit zoiets bij opbrengst gevonden’

12 juli De collecte voor het MS Fonds in Zwolle is goud waard. Letterlijk, want tussen al het muntgeld dat in Zwolle, Stadshagen en Westenholte in de collectebus werd gegooid trof coördinator Marleen Postma bij het tellen van de opbrengst namelijk ook een gouden ring aan. Ze gaat het sieraad echter niet meteen inwisselen en te gelde maken bij het goudwisselkantoor. ,,Ik zou graag in contact komen met de eigenaar.’’