Brandweer IJsselland blijft vrijwilligers zoeken ondanks onduidelijkheid

Brandweer IJsselland is de nieuwe wervingscampagne ‘Wat doe jij over 4 minuten?’ gestart om voor de 35 brandweerposten, van Deventer tot Kampen en van Steenwijk tot Hardenberg, nieuwe mensen enthousiast te maken om vrijwilliger te worden. ,,In slechts een paar minuten tijd kan de dag van een brandweerman of vrouw er heel anders uit zien,” aldus Markvoort, projectleider van de werving en selectie.

Hebben jullie op dit moment een groot tekort aan brandweervrijwilligers?

,,Alle 35 posten kunnen we nog operationeel houden, maar we moeten wel echt ons best doen om de uitstroom te beperken. Het is belangrijk dat brandweervrijwilligers dichtbij de kazerne werken en dat is soms lastig in dorpen waar niet zo veel werkgelegenheid is. Op dit moment is er geen sprake van sluiting van posten. Als we niets doen, moet dat wel.”

Is het lastiger om brandweervrijwilligers te krijgen?

,,We hebben nu ongeveer 750 vrijwilligers, maar elk jaar hebben we vanwege uitstroom een flinke behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers krijgen is niet eenvoudig. Vergeleken met tientallen jaren geleden is het vrijetijdsaanbod toegenomen. We proberen het zo interessant mogelijk te maken door onder meer een leuke opleiding aan te bieden. De dag kan er binnen vier minuten heel anders uit zien. Het is onvoorspelbaar en je kan voor anderen iets goed doen.”

Hebben jullie overwogen om de campagne aan te passen omdat brandweervrijwilligers volgens nieuwe Europese regelgeving in de toekomst mogelijk betaald moeten worden?