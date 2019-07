Brandweer IJsselland gaat met minder mensen op brandmelding af

Het gebeurt nu al geregeld dat het niet lukt om tijdig zes mensen -vaak vrijwilligers die zich vanaf hun werk moeten haasten- in de kazerne op een wagen te krijgen; bij de meeste incidenten is dat ook niet nodig. Dit plan biedt posten naast uitruk met een kleinere ploeg ook de mogelijkheid om samen met een buurpost op of pas bij de brandhaard zelf een met zes mensen bezette tankautospuit te realiseren.

Veiligheid in geding?

Is de veiligheid van de burger niet in het geding als de brandweer met minder mensen uit gaat rukken? De wet verplicht toch niet voor niets zes mensen op een wagen? Michel Thijssen, verantwoordelijk voor brandweerzorg bij Veiligheidsregio IJsselland, stelt van niet. ,,Je mag gemotiveerd van de wet afwijken, dat doen wij. Op deze manier kunnen we de snelheid van opkomst beter garanderen. Die snelheid is een belangrijke kwaliteit.’’

In de praktijk komt Uitruk op Maat erop neer dat na een brandmelding in de kazerne besloten hoe er uitgerukt gaat worden. Het soort uitruk per type melding ligt in principe vast. Zeker 75 procent van de uitrukken kan prima gedaan worden met minder dan de wettelijk voorgeschreven zes brandweermensen op een tankautospuit, stelt Thijssen. Voor een aantal soorten meldingen -zoals brand in de historische binnensteden van Deventer, Kampen of Zwolle- wordt sowieso met zes mensen uitgerukt vanwege het specifieke type objecten en de grotere kans op overslag van brand naar naastgelegen panden. ,,En als er aanleiding toe is kunnen we snel opschalen.’’