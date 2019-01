Brandweer ingezet bij woningbrand Zwolle

updateBij een woningbrand in Zwolle is veel rook en roetschade ontstaan. De brand ontstond in een slaapkamer.

Ook het Team Brandonderzoek kwam ter plaatse bij de brand aan de Obrechtstraat in Zwolle. De woning is door de brandweer geventileerd. Bij de brand was veel politie ter plaatse. Volgens Maurice van Zoelen, woordvoerder van de veiligheidsregio was dat toeval:

,,Waarschijnlijk zijn ze in de buurt geweest. Er was in ieder geval geen specifieke reden voor de politie inzet. Het gaat om een slaapkamerbrandje. Doordat alle deuren in het huis openstonden is de hele woning vol met rook en roet. Team Brandonderzoek is gekomen omdat de bevelvoerder een oproep heeft gedaan. Hij wil weten hoe de brand precies is ontstaan. Ze denken niet aan brandstichting.