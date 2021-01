Brandweer rukt uit naar centrum Zwolle, binnenstad hangt korte tijd vol rook

HTC gaat de coronacri­sis met rechte rug te lijf

2 januari Harm Peter Wijnstok is net een jaar voorzitter van HTC. Het is geen jaar om terug te kijken op fraaie voetbalprestaties van de Zwolse derdeklasser, daarvoor speelde het coronavirus een te grote rol. Maar hij is wel trots op zijn club. ,,Het is mooi om te zien dat de club de crisis met een rechte rug te lijf gaat.’’