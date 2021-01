Brandweer rukt uit naar centrum Zwolle, binnenstad hangt vol rook

video Herman (75) wil niemand tot last zijn en oefent daarom tussen sauzen en snoepgoed bij CSV’28

5 januari De 75-jarige bastubaspeler Herman Kamp uit Zwolle heeft een wel heel bijzondere ruimte gevonden om te oefenen: de voorraadkast van voetbalvereniging CSV’28, waar hij al jaren vrijwilliger is. Thuis geeft het teveel lawaai voor vrouw en buren, hier is hij niemand tot last, de kantine is toch gesloten.