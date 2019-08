Brandweer rukt uit voor rooklucht bij Statenzaal in centrum Zwolle

De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een rooklucht bij de Statenzaal in de Diezerstraat in het centrum van Zwolle. De brandweer is met een hoogwerker omhoog gegaan om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Er zijn geen vlammen of rook te zien.