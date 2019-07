Brandweer waarschuwt voor bosbrandgevaar in Oost-Nederland: fase 2 door aanhoudende droogte

Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente waarschuwen voor het hogere risico op bosbranden in Oost-Nederland. Sinds zaterdag is fase 2 van kracht door aanhoudende droogte. Gemeenten wordt geadviseerd om geen vergunningen te verstrekken als het gaat om verbrandingen van bijvoorbeeld snoei- en tuinafval.

Woordvoerder Maurice van Zoelen van Veiligheidsregio IJsselland: ,,Het is erg droog en het ziet er voorlopig niet naar uit dat het gaat regenen. Het is zelfs zó droog dat er flink wat neerslag zal moeten vallen voordat het gevaar is geweken. Dat betekent voorlopig dus een verhoogd risico op bosbranden en derhalve een opschaling naar fase 2.’’

Tuinafval

De brandweer is in fase 2 extra alert op brand, omdat er vanwege aanhoudende droogte snel sprake kan zijn van een uitbreiding van natuurbranden. ,,Wij houden het weer in de gaten en vliegen momenteel constant met waarnemers in twee vliegtuigjes boven Oost Nederland om te monitoren. Als er ergens toch brand ontstaat, gaan we er met meer materiaal op af dan normaal gesproken het geval is.’’

Gemeenten worden in fase 2 door Veiligheidsregio’s geadviseerd om vergunningen in te trekken als het gaat om verbranden van bijvoorbeeld tuinafval, maar ook om ontheffingen van een stookverbod in te trekken. Daarnaast mag er in de natuur geen open vuur worden gestookt. ,,Wij roepen mensen op om zelf ook alert te blijven.’’