Brandweer Zwolle blust na verkeerde melding goede brand

Eerste duik in opgeknapt Openlucht­bad Zwolle

12:50 Het Openluchtbad in de Zwolse wijk Wipstrik is dit weekend open gegaan. Iets eerder dan normaal, om maximaal van het seizoen te kunnen profiteren. Wethouder Eefke Meijerink was bij de opening aanwezig. Het bad is in de afgelopen maanden opgeknapt en heeft ook een nieuwe huisstijl gekregen.