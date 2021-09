Brasserie-eigenaar uit Zwolle over Terras Top 100: ‘Na coronatijd is dit een opsteker’

,,Ik had het zweet in mijn handen staan toen ze de scores bekendmaakten’’, zegt Arjan Broekman van Het Wijnhuis in Zwolle. Met zijn Grand Café deed hij dit jaar voor het eerst mee en dat pakte direct goed uit. Hij eindigde op nummer 16, de hoogste landelijke binnenkomer, in de lijst met de 100 beste terrassen van Nederland. ,,Ik ben hartstikke trots. Zeker na de afgelopen periode is dit zo fijn om mee te mogen maken. Een echte opsteker.’’ Ook de Agnietenberg (31) en In den Hoofdwacht (37) uit Zwolle staan in de bovenste helft van de lijst.