Braziliaanse Leticia (27) verhuisde voor de liefde naar Zwolle: 'Ik heb hier een nieuw leven'

indebuurtZe leerden elkaar kennen via een datingsite, gaven elkaar anderhalf jaar later het ja-woord, wonen samen in Zwolle en zijn sinds kort trotse ouders. De Braziliaanse Leticia (27) en Zwolse Sonny Muilman (32) kunnen hun geluk niet op. Toch hadden ze een lange adem nodig om hun ideale huisje, boompje, beestje te realiseren. “Al het wachten op haar verblijfsvergunning was het meer dan waard”, zegt Sonny.

Vijf jaar geleden werkte Leticia in Nederland als au pair. Via datingsite Lexa kwam Sonny met de Braziliaanse in aanraking en gingen ze daten. “Best een uitdaging”, vertelde de Zwollenaar in juni 2020. “Ze sprak de taal niet vloeiend, maar dankzij hulp van Google Translate en enige voorbereiding was de date zeer geslaagd. We wisten direct dat dit het begin van iets heel moois zou worden.”

‘We groeiden dichter naar elkaar toe’

En het werd iets moois. Op 14 november 2019 trouwde het stel in Leticia’s geboortestad Natal, in het noordoosten van Brazilië. Op 16 maart 2020 deed het koppel de trouwerij over in Zwolle. Er bleef één obstakel over: Leticia’s verblijfsvergunning. “Ik denk dat het proces zeker twee jaar duurde. Eind 2020 werd mijn vader ook nog eens ernstig ziek en overleed hij. Leticia moest eigenlijk terug naar Brazilië om een Nederlands examen af te leggen, maar mocht met hoge uitzondering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst langer blijven. In die tijd groeiden wij dichter naar elkaar toe.”

Uiteindelijk moest Leticia toch naar Brazilië. In april 2021 gingen de papieren voor de verblijfsaanvraag de deur uit en vier maanden later kregen ze het verlossende bericht dat de verblijfsvergunning goedgekeurd was. “Onze toekomst kon toen echt beginnen”, zegt Sonny.

‘Ik heb een nieuw leven’

Die toekomst leidde naar een stulpje in Wipstrik in Zwolle, waar het stel sinds anderhalf jaar woont. “Ik heb een nieuw leven hier”, zegt Leticia, die het interview in het Nederlands probeert te spreken. “Een nieuwe taal, cultuur, alles is nieuw.” Een van de cultuurveranderingen is dat ‘alles op afspraak gaat’. “Maar ook dat alles in Nederland meer gestructureerd en gepland is. Maar het zijn voor mij geen moeilijke veranderingen. Ik wen er stap voor stap aan.”

‘Nederlanders zijn heel lief’

In het dagelijks leven studeert Leticia op het Deltion College, loopt ze stage bij een kinderopvang en leert ze de Nederlandse taal. “Ik voel me heel welkom op het Deltion College. Nederlanders zijn heel lief, open, gezellig en iedereen mag hier anders zijn.” Een van de veranderingen die Leticia ervaart, is dat werk en privé meer zijn gescheiden. “Je collega’s zijn je collega’s. In Brazilië is meer saamhorigheid.”

‘Mijn grootste droom kwam uit’

Op 23 mei 2022 werden Sonny en Leticia trotse ouders van dochter Lua, die geboren werd in het Isala ziekenhuis. “Dat was zo mooi. Het gezinsleven is heel druk, maar superleuk”, zegt Leticia lachend. “Onze dochter is een vrolijk meisje. We genieten enorm van haar aanwezigheid en daar word je zelf ook happy van”, vertelt Sonny, die vanaf zijn zestiende wist dat hij later vader wilde worden. “Dat leek me fantastisch. Nu, vijftien jaar later, kwam mijn grootste droom uit. Dat geldt ook voor Leticia.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Leticia, Sonny en kersverse dochter Lua. © Sonny Muilman.

Automatisch in het Nederlands

De ouders willen hun dochter tweetalig opvoeden in het Nederlands en Portugees. Volgens Sonny spreekt Leticia als automatisme vaak Nederlands tegen Lua. “Maar ze wil wel graag dat Lua Portugees spreekt, zodat ze later met haar Braziliaanse familie kan praten.”

‘De vliegtickets zijn prijzig’

Leticia’s familie is volgens haar blij dat ze haar droomman in Nederland heeft gevonden, maar vindt het lastig dat ze zo ver weg woont. Sonny ging zelf twee keer mee naar Brazilië. “De laatste keer was vorig jaar, in januari. Toen was Leticia zwanger. We hopen bijvoorbeeld volgend jaar met onze dochter die kant op te gaan, maar de vliegtickets zijn ontzettend prijzig.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Leticia, Sonny en Lua. © Foto: Inge / Shoots & more.

Zwolle, of Brazilië?

Ligt de toekomst van Sonny en Leticia in Zwolle of lonkt op den duur Brazilië? “Dat gespreksonderwerp keert bij ons vaak terug. Vooral omdat Leticia’s familie er woont en – hoe cliché ook – het klimaat daar warmer is. Maar we zijn gelukkig met hoe we in Zwolle wonen en leven en we willen de stad niet uit. Het is hier veilig en prettig wonen en dat is in Brazilië soms anders. Als Europeaan val ik in de oude woonplaats van Leticia op. Dan moet ik voorzichtig zijn met waar ik loop. In ons kleine kikkerland is het relatief veilig.”

Viva la vida

In dat kleine kikkerland hoopt Leticia de komende tijd haar mbo-diploma niveau 3 te halen. Later wil ze werken in de kinderopvang, waar haar man Sonny al ruim negen jaar werkt. “En we hopen zeker op gezinsuitbreiding met een tweede kind. Verder hopen we gelukkig en gezond te zijn – hoe cliché dat ook klinkt. En een fijn leven met elkaar, genieten van de dingen die je hebt en de liefde en het geluk om je heen. Viva la vida, leve het leven”, zegt Sonny.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!