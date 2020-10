Brein achter Cortina ruilt fietsimperium van Kruitbosch uit Zwolle in voor Red een Kind

Na de leaseauto is het nu tijd voor de leasefiets; Kruitbosch uit Zwolle ziet grote kansen

21 april Het Zwolse fietsenbedrijf Kruitbosch begeeft zich nu ook in de markt van de leasefietsen. Kruitbosch - omzet ruim 100 miljoen euro - heeft daarvoor een belang genomen in Hellorider. Na de auto is Nederland nu rijp voor het leasen van de fiets.