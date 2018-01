Brexit biedt kansen voor Overijssel en Gelderland

,,Als we willen profiteren van de Brexit moeten we dit jaar onze slag slaan”, zegt Fons de Zeeuw, business unit manager international van Oost NV. Daarvoor heeft de ontwikkelingsmaatschappij met extra financiële steun van de provincie Overijssel speciaal een medewerker in Londen gestationeerd. ,,We verwachten dat het huidige aantal van tien geïnteresseerde partijen de komende tijd snel zal stijgen. Britse bedrijven uit verschillende sectoren zijn nu bezig te kijken naar vestigingsmogelijkheden op het continent.”

Arbeidsplaatsen

Deze ontwikkelingsmaatschappij is een initiatief van regionale en provinciale overheden om bedrijfsvestigingen te stimuleren. De ondernemingen die vorig jaar met hulp van Oost.NL naar Gelderland zijn gelokt, zijn de komende drie jaar goed voor ruim duizend nieuwe arbeidsplaatsen. In Overijssel komen er naar verwachting driehonderd arbeidsplaatsen bij. Die laatste dalen volgens De Zeeuw vooral in de Regio Zwolle neer. ,,Omdat de acquisitie met extra steun van de provincie en de Regio Zwolle vooral op deze streek wordt gericht.”

Unilever

De verwachte duizend arbeidsplaatsen in Gelderland is een prognose die de bedrijven zelf geven voor de komende drie jaren. De cijfers worden in belangrijke mate beïnvloed door Unilever. Vorig jaar besloot dit bedrijf een deel van haar activiteiten – nu nog verspreid over Vlaardingen, Heilbronn (Duitsland) en Poznań (Polen) – te concentreren op de Wageningen-campus. Dat betekent dat er ongeveer 550 medewerkers naar Wageningen komen. ,,Gelderland is de proeftuin voor de economie van de toekomst. Met de Wageningen-campus hebben we een agri-food kennis- en bedrijfscluster van wereldklasse in huis. Maar we zien ook dat regio’s zoals de Achterhoek steeds interessanter worden als vestigingslocatie voor internationale bedrijven'', aldus gedeputeerde Michiel Scheffer van Gelderland.