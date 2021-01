Brexit blijkt kaakslag: 10.000 bedrijven in Oost-Nederland voelen de gevolgen in hun portemonnee

Interview + video Museum De Fundatie in teken van propaganda en verkie­zings­re­to­riek met John Heartfield: ‘Actueler dan ooit’

21 januari Met de tentoonstelling John Heartfield - Fotografie plus Dynamiet duikt Ralph Keuning, directeur van Museum De Fundatie in Zwolle in de wereld van propaganda en verkiezingsretoriek. ,,Propaganda is niet per se een vies woord”, zegt hij.