Britten Jeugd Strijkorkest uit Zwolle presenteert twaalfde album

Visser: ,,Voor iedereen werkzaam in de cultuur is dit een lastig jaar. Door de restricties van samenkomen, konden we weinig samen repeteren. Voor mij was het heel belangrijk om met het orkest aan de gang te blijven. Juist in deze tijd. Dankzij de inzet van de orkestleden en ons team hebben we veel activiteiten online ondernomen en in de zomerperiode zelfs nog concerten voor publiek kunnen geven. Mijn focus lag ook op het opnemen van dit album. Onze passie voor muziek willen we graag delen met anderen. Ik vind het een symbool van licht: we moeten muziek blijven maken en blijven luisteren. Dat is van wezenlijk belang voor ieder mens.”