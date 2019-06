Broeder Brakkee uit Zwolle ‘was nog echt die Rotterdamse jongen’

KEES BRAKKEE |1927 - 2019Kees Brakkee was ruim zeventig jaar dominicaan en bijna 65 jaar priester. Woensdag overleed de kerkhistoricus in het dominicanenklooster van Zwolle. ,,Hij leerde mensen om niks voor zoete koek aan te nemen.’’

Het was een bijzondere en vriendelijke man, zegt Dominicaans theoloog en pastor Jan Groot. Hij is er even stil van. Maar er klinkt ook berusting in zijn stem. Het is goed zo. Woensdagavond heeft hij gehoord van het overlijden. ,,Het is mooi dat hem een lange lijdensweg bespaard is gebleven.’’

Kees Brakkee (91) overleed woensdag in het Dominicanenklooster in Zwolle. Hij was een van de zeven broeders die in de kloostergemeenschap leven. Brakkee was vanaf zijn negentiende Dominicaans kloosterling. Na zijn theologiestudie, studeerde hij Geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen. In 1996 kwam hij naar Zwolle. Daar had hij de zorg voor de bibliotheek en was hij een vraagbaak voor velen.

Rotterdamse jongen

Jan Groot leerde Brakkee kennen in het Zwolse klooster. ,,Hij had een kritische manier van kijken. Kees komt oorspronkelijk uit Rotterdam en op bepaalde momenten was hij nog echt die Rotterdamse jongen. Die recht voor zijn raap zegt: ‘Dit is flauwekul.’ En dan had hij vaak een historisch argument.’’

Quote Kees vond het flauwekul dat priesters volgens Jezus niet mogen trouwen Jan Groot Volgens Groot kunnen theologen nog weleens wat zweven, maar bleef Brakkee met beide benen op de grond. ,,Als het gaat over kerkelijke zaken dan werkt dat ontnuchterend. Over de regel dat katholieke priesters niet mogen trouwen, zei hij: ‘Dat is flauwekul. Daarvan moet je niet zeggen dat Jezus dat zo heeft gewild, dat is in 1256 besloten tijdens een kerkelijke bijeenkomst.’.’’

Voor zijn tijd in het Zwolse klooster, werkte Brakkee onder meer in de opleiding van de dominicanen in Nijmegen. Ook werkte hij mee aan een cursus voor volwassenen en schreef hij talloze artikelen voor het parochieblad. ,,Hij kon heel goed schrijven voor ‘gewone’ mensen. Over allerlei kerkelijke achtergronden kon hij elementaire dingen zeggen. In ieder parochieblad stond een artikel van zijn hand en die tijd is nu voorbij.’’

Man van verhalen

Naast het schrijven, was de broeder ook een man van verhalen. ,,Hij wist veel over geschiedenis en daar kon hij prachtig over vertellen, daarvoor had hij een bijzonder talent.’’

Volledig scherm Het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat. © tom van dijke

Maar naarmate de jaren klommen werd Brakkee zijn gezondheid kwetsbaarder. ,,Hij was lichamelijk broos, maar zijn geest bleef scherp. Hij leerde de mensen nog steeds om niets voor zoete koek aan te nemen. Wie het ook zegt, hoe hooggeplaatst ook. ,,Dat waardeerde ik heel erg in hem. Hij zal in Dominicaans Zwolle enorm gemist worden.’’