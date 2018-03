Broers vrijgesproken van poging doodslag in Zwolle

Het incident had plaats in een keuken op 3 juni 2016 in een appartement aan de Pieter Steijnstraat in Zwolle. Ismail (35) uit Zwolle en Abdiwahab 'Abdi' A. (33) uit Amersfoort probeerden volgens het slachtoffer hem met een mes neer te steken. De broers verklaarden dat ze de vervelende en dronken man alleen het pand uit wilden werken. Niet zij maar het slachtoffer stond te zwaaien met het mes. De man had onder meer een wond onderaan zijn oog. De rechtbank meent dat er veel onbekend is gebleven over het incident. Hoe ver stonden de broers van het slachtoffer vandaan? En is dan met kracht gepoogd te steken? Cruciale vragen die beantwoord moeten worden om een poging doodslag bewezen te verklaren. Omdat er geen antwoord op gegeven kan worden, zijn beide broers vrijgesproken. Er is domweg te weinig bewijs.