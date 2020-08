Broers worden na achtervolging door politie Zwolle gepakt met gestolen katalysator

Opnieuw autobrand rond Zwolse drugsoor­log: buurt wil van familie in Stadshagen af

6 augustus Twee autobranden, een ingegooide ruit en een reeks politie-invallen. Buren zijn er klaar mee en willen dat de familie van de Zwolse Irakees R. vertrekt uit de Jac. P. Thijsselaan in Stadshagen. R. is een van de hoofdrolspelers in de Zwolse drugsoorlog. Woensdagavond ging opnieuw een auto van de familie in vlammen op. Buren voelen zich onveilig in hun eigen huis.