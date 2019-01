Bromfietser uit Wezep loopt twee keer tegen de lamp en veroorzaakt ongeluk in Zwolle

Politie met man en macht op zoek naar in De Krim gestolen blauwe Suzuki

14:57 De politie is in een grote regio op zoek naar een vanochtend in De Krim (bij Hardenberg) gestolen auto. Via de Facebookaccounts van de politie in Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte en Zwolle worden getuigen opgeroepen uit te kijken naar de gestolen, blauwe Suzuki Vitara.