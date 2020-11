Brommobiel gaat de fout in en botst met stadsbus in Zwolle

Amerikaan­se Zwollena­ren volgen bezorgd ongekend spannende verkiezin­gen VS

5 november Wordt het toch Biden of weer Trump? Amerikanen in Nederland volgden deze week de verkiezingsuitslagen met meer dan gemiddelde belangstelling. Net zoals de Nederlandse Amerikanen die in ‘The States’ wonen. Twee daarvan sprak de Stentor; de Zwolse Erica Hyatt en de geëmigreerde Lara Bakker die opgroeide in Zwolle. Hoe beleven zij de verkiezingen?