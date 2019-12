Bron van papegaaienziekte in regio Noord- en Oost-Gelderland deels bekend

,,Wat we er nu van kunnen zeggen is dat twee van de zes mensen die besmet zijn met de ziekte eenzelfde vogelshow hebben bezocht. Welke vogelshow dat is, kunnen we niet zeggen. De andere vier gevallen zijn daar niet geweest. Dat is best bijzonder,” vertelt Erna de Vries van de GGD Noord -en Oost Nederland.

,,De besmettingen kwamen voor in de hele regio, van Winterswijk tot Ermelo,” vertelt de Vries al eerder. ,, Als je normaal te maken hebt met landelijk 40 tot 80 gevallen per jaar en je hebt er ineens zes in een week in de regio, is er wel iets aan de hand.”

Anders dan dat de naam doet vermoeden, krijg je de papegaaienziekte niet perse van papegaaien. Mensen raken besmet door een bacterie, afkomstig van tamme of wilde vogels. Dat kunnen dus ook eenden, ganzen of zelfs kippen zijn. De papegaaienziekte is een zogenaamde zoönose, een van dier op mens overdraagbare ziekte.

,,Je kunt de ziekte inderdaad oplopen door besmette duivenpoep of eendenpoep. Een mogelijk scenario kan zijn dat mensen aan het bladblazen zijn of aan het vegen. Als de grond droog is, adem je die besmette stofdeeltjes in die tussen de bladeren zitten. Een besmetting kan dan snel gaan. Ook bijvoorbeeld via duivenpoep, waarvan stof op een buitentafel ligt en je neemt dat af, kun je de besmette deeltjes ook inademen.”

Griepje

De GGD wil vooral mensen waarschuwen die met vogels in contact zijn geweest. Juist in dit seizoen denken mensen misschien met een griepje te maken te hebben, terwijl ze papegaaienziekte hebben. ,,Dus als mensen langer hoesten en benauwd zijn dan ze gewend zijn is het toch slim naar de huisarts te gaan.” De GGD is alert op nieuwe gevallen, maar ze weten ook dat die er misschien wel zijn, maar niet als zodanig gemeld worden. ,,Niet iedereen die de besmetting oploopt wordt daadwerkelijk ziek. En niet iedereen zal zich laten testen. Over de toestand van de huidige patiënten kunnen we verder geen mededelingen doen.”

De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt, kan het in stof terecht komen. Je raakt besmet door het inademen van dat stof, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel 8 maanden lang besmettelijk blijven.

Vogelshow

Mensen die besmet zijn met de ziekte kunnen elkaar niet besmetten. Bij papegaaienziekte heb je last van koorts, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid en hoesten. Uiteindelijk kan het een longontsteking veroorzaken. Meer dan de helft van de mensen die besmet raken zijn zo ziek dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar de ziekte is goed te behandelen.

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is ongeveer 7 tot 14 dagen. De ziekte komt vooral voor bij mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier hebben. Ook mensen die op een plek komen waar veel vogels zijn, hebben een grotere kans om besmet te raken. Bijvoorbeeld bezoekers van een vogelshow.

Bron