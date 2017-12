Bronzen Broodbeeld verhuist naar zijn eigen museum

In plaats van Peperbus

De Lange, die het beeld in 2001 liet vervaardigen: ,,Herman leefde toen nog. Samen met hem zocht ik een mooie plek in Zwolle om het beeld neer te zetten. Hij wilde het in plaats van De Peperbus neerzetten. Niet op de plaats, maar in de plaats dus. Dat bleek onhaalbaar. Omdat christelijke partijen tegen iedere plaatsing op een prominente plek waren, Herman was immers een junk, hebben we het buiten voor poppodium Hedon neergezet. Soms hing er een sjaal omheen, soms stond er een fles drank voor. Omdat ik bang was dat het zou worden gestolen, heb ik het daar weggehaald. Toen het nieuwe Hedon klaar was, heb ik het teruggebracht, het stond sinds 2014 in de hal daar. Gevoelsmatig hoort het beeld echter bij de Herman Brood Experience, vandaar dat ik het terug heb gehaald.”