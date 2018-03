Brood van eigen bodem

Brood gemaakt met tarwe van eigen bodem. Ambachtsbakker Wim Blom uit Zwolle, Hasselt en Hattem is de eerste die brood bakt van enkel Nederlandse tarwe. ,,Mensen willen weten waar hun eten vandaag komt en op deze manier is dat precies te herleiden",stelt bakker Patrick Blom, zoon van Wim.

De bakkerij is druk bezig met ontwikkelen. Zo is aan de Pijlmanstraat in winkelcentrum Zwolle-Zuid 1 maart de zesde winkel geopend van de bakker en een is nieuwe huisstijl ingevoerd. Daarnaast wil het bedrijf duidelijkheid geven aan de klant over de afkomst van hun meel. ,,Mensen weten op deze manier dat zij een goed en eerlijk product kopen", zegt Blom. ,,Voorheen kwam de tarwe uit Frankrijk, Zweden, Amerika en Engeland. De meel werd een grote mix van verschillende soorten tarwe. Het was onduidelijk waar de tarwe vandaan kwam." De oorsprong is nu transparanter en de bakker kan zelf een kijkje nemen op de akkers waar het product vandaan komt. ,,De tarwe die wij nu gebruiken komt voornamelijk van boeren uit Friesland", geeft Blom aan. ,,Het gebruiken van tarwe uit de eigen omgeving is een stuk duurzamer. De producten hoeven niet in grote partijen vanuit andere landen aangeleverd te worden."

Volledig scherm Ambachtsbakker Wim Blom met Hollandse tarwe. Het brood wordt gemaakt van 100% Nederlandse tarwe. © Ambachtsbakker

Eerste

,,Wij zijn de eerste die voor honderd procent Nederlandse tarwe gebruiken", geeft Blom aan. ,,Andere bakkers gebruiken ook Nederlandse tarwe, maar zij gebruiken nog tarwe uit andere landen." Dat niet altijd al gewerkt werd met enkel Hollandse tarwe heeft te maken het klimaat in Nederland. ,,Het is in Nederland kouder en natter dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Dat zorgt ervoor dat de tarwe niet de optimale kwaliteit had. Door de ontwikkelingen in het verbouwen van tarwe en een verandering van klimaat is de Hollandse variant bruikbaarder geworden", legt Blom uit. ,,Het maken van de producten met enkel Hollandse tarwe is niet lastiger, maar wij moeten er meer aandacht aan schenken, zodat het brood een constante kwaliteit behoudt."

Smaak verschil

,,We gebruiken de Nederlandse tarwe sinds september al en wij hebben van weinig mensen gehoord dat een verschil te proeven is", geeft Blom aan. Dit komt doordat deze tarwe al veel getest is. ,,Ik heb bij de molenaar in Leeuwarden gekeken of ik hetzelfde brood kon maken als dat ik al deed. Ik heb het ook in onze bakkerij getest. Uiteindelijk kwamen wij tot een product dat net zo goed is of zelfs beter betreft de smaak en structuur."

Brood bakken