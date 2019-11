Brug naar Turfmarkt in Zwolle toch weer open voor auto’s

‘Brummen en Raalte geven mantelzor­gers geen extraatje, Lelystad meest ruimhartig’ (Hoe zit dat in jouw gemeente?)

6:00 Brummen en Raalte zijn in deze regio de enige gemeenten die geen extraatje over hebben voor mantelzorgers. Dat stelt MantelzorgNL aan de hand van eigen onderzoek dat vandaag verschijnt in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg. Lelystad is in deze regio de meest ruimhartige gemeente, zij geven elke mantelzorger 180 euro contant.