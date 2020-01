Brugge beveelt Zwolle drones in plaats van vuurwerk aan, ook na mislukte show

Waarom hebt u dit besluit genomen?

,,Het is een publiek geheim dat traditioneel vuurwerk veel overlast bezorgt. Het maakt veel lawaai waardoor dieren worden opgeschrikt, ook niet iedereen vindt dit leuk. Het kan ook brand of verwondingen en schade veroorzaken. De berichtgeving over het aantal slachtoffers in Nederland spreekt boekdelen. Bovendien is het ook niet bepaald milieuvriendelijk. Als stad wilden we natuurlijk geen domper op de feestvreugde zetten, en een nieuw spektakel organiseren. We hebben de kans gegrepen om een Belgische primeur te lanceren: een droneshow die bedacht werd door twee jonge Bruggelingen.’’