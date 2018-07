Brugspringers en havenduikers moeten vrezen voor dikke boetes in Zwolle

Dertig ‘feestbomen’ in Zwolse villawijk Oude Mars gered van kap

15:32 Dertig zomereiken in villawijk Oude Mars in Zwolle zijn gered van een dreigende kap. De bomen werden in 2010 geplant onder toeziend oog van talloze cameraploegen en Bekende Nederlanders: Nationale Boomfeestdag werd in Zwolle gevierd. Acht jaar later maken de bomen plaats voor een nieuw te bouwen huis, maar gekapt worden ze niet.