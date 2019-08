Bruidspaar krijgt standje van gemeente Zwolle voor illegale bruiloft in natuurgebied

Drie boa's en de politie zijn er die dag geweest, maar grepen niet in. Dat een wethouder onder de gasten was valt hem volgens zijn mede-collegeleden niet te verwijten: hij was er als privépersoon en kon niet weten van het ontbreken van de vergunning.

De gewraakte bruiloft was op 29 juni in het natuurgebied tussen het Westerveldse Bos en het Zwarte Water. Zowel de huwelijksvoltrekking als het trouwfeest vonden hier plaats, midden in een beschermd Natura 2000-gebied. Vorig jaar was bij de gemeente gecheckt of dit mocht, waarop de gemeente liet weten dat een vergunning nodig zou zijn. Die is nooit aangevraagd. Toch ging het feest door en liet het bruidspaar de landtong maaien om plaats te bieden aan de tientallen gasten, een dj en een afsluitend vuurwerk.