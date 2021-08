Bruisweken in Zwolle zijn begonnen: ‘Meer van verwacht, maar hartstikke gezellig’

,,Ik had er natuurlijk meer van verwacht, van tevoren.” Nicole Otten (19) staat samen met zeven eerstejaarsstudenten van de pabo in de binnenstad van Zwolle. Ze zijn bezig met een escaperoom, waarbij ze de ontvoerde burgemeester Snijders terug moeten vinden. ,,Maar wat ze nu bedacht hebben, is wel echt leuk. Eindelijk kunnen we wel echt wat doen. We leren elkaar wel echt kennen. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar het is wel anders dan ik had gehoopt, ja.”