Brullende buitenboordmotoren straks verleden tijd in de grachten van Zwolle?

Poll Drukte bij vakantie­par­ken in Oost-Nederland: veel boekingen voor Pasen en meivakan­tie (maar één groep blijft weg)

29 maart Vakantieparken en campings in Oost-Nederland maken zich op voor drukke weken. Nu het negatieve reisadvies voor het buitenland is verlengd, kiezen veel Nederlanders ervoor tijdens het paasweekend en de meivakantie in eigen land vakantie te vieren. Buitenlandse gasten laten Nederland vanwege reisbeperkingen echter links liggen en dat doet financieel pijn.