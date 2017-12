Brute overval in Zwolle: 'Hij drukte ineens een pistool tegen mijn slaap'

Dat verandert wanneer de man aan Wopke vraagt of hij even een fotootje wil maken. Behulpzaam als de winkelier is, stemt hij in. Maar op het moment dat Vriesinga met de telefoon in de hand staat gaat het mis. ,,Hij trok ineens een pistool en drukte die op m’n slaap’’, vertelt Wopke terwijl de camerabeelden achter hem het verhaal bevestigen. ,,Dit is een overval. Ik heb dit vaker gedaan. Ik heb vaker geschoten’’, zei hij. ,,Ik wist niet wat me overkwam.’’