Bruut overweegt nieuwe rechtszaak tegen gemeente Zwolle

Dat zegt advocaat Joshua Perquin van het horecabedrijf. Volgens Perquin is de gemeente ‘in gebreke‘ gebleven door niet binnen de wettelijke termijn een besluit te nemen over de aanvraag, en evenmin de termijn te verlengen. ,,We zullen de rechter verzoeken om de gemeente te dwingen nu eindelijk eens een besluit te nemen en een dwangsom op te leggen voor elke dag dat ze nu te laat zijn met het besluit. Het is de enige optie om een faillissement af te wenden.”

Achtergrond

De gemeente vindt dat de vertraging niet aan haar te wijten is, maar dat Bruut niet tijdig aan alle verzoeken om informatie voldeed. Die info is nodig om te bepalen of het bedrijf integer is. Inmiddels heeft de gemeente zoveel twijfels over de achtergrond van het bedrijf en de herkomst van de koopsom dat een onderzoek door bureau Bibob is ingesteld. Volgens advocaat Perquin heeft Bruut wel altijd meegewerkt aan informatieverzoeken van de gemeente.