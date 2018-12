Bruut weer open in Zwolle? Nee hoor, ‘kerstversiering ophangen’

Was café Bruut nou wel of niet open? Ondanks dat het café op last van de burgemeester dicht moet blijven, was er vanavond reuring in het etablissement aan de Voorstraat. Zelfs de uitsmijter stond aan de deur. Maar nee hoor, zo vertelde die, klanten worden er niet bediend.

Achter de gesloten zwarte rolgordijnen konden passanten gisteravond licht ontwaren in de kroeg. Na tienen werden echter gewoon de handen uit de mouwen gestoken om kerstversiering op te hangen, zo was de uitleg. Slechts een handvol mensen was binnen.

Woensdag sprak de rechter uit dat het café toch dicht moet, in afwachting van een besluit over de vergunningaanvraag. Donderdagavond was Bruut gesloten, al waren er wel mensen binnen. Die hingen onder meer kerstversiering op. Hardnekkige geruchten deden de ronde dat het café vanavond toch open zou gaan.

Granaat

De vraag of er wel of geen klanten mogen worden ontvangen aan de Voorstraat speelt sinds onbekenden in oktober een granaat aan de deur van de kroeg plaatsten. Burgemeester Meijer besloot daarna dat het café een week dicht moest. In die week ontstonden bij de gemeente twijfels over de vraag of ze door een vergunning te verlenen mogelijk criminele activiteiten faciliteert. Eerst moet vaststaan dat Bruut niets met criminele activiteiten te maken heeft, oordeelde de burgemeester, pas daarna wil hij eventueel een horecavergunning verlenen. Totdat onderzoek van bureau Bibob heeft uitgewezen dat Bruut ‘schoon’ is, gedoogt hij niet langer in het café zonder vergunning klanten worden geholpen. Bibob richt zich onder meer op verdachte geldstromen bij de financiering van de horecagelegenheid.