Buitengebieden Zwolle voelen zich overvallen door ‘extreme groeiplannen’: ‘Buikpijn van’

Protest­groep legt verkeer Zwolle stil om biomassa­cen­tra­le: ‘Een nepoplos­sing, steenkool is nog beter’

20 augustus Biomassa is een ‘nepoplossing’ en ‘slechter voor het milieu dan steenkool’. Met die stellingnames, waarmee ze onder andere tegen een hoogleraar bio-energie en de SER ingaan, protesteren actievoerders van Extinction Rebellion vrijdag in Zwolle tegen de aanstaande komst van een biomassacentrale. Vijf vragen over hun protest.