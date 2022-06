Buitenlandse kinderen leren in Zwolse school over klimaatverandering: ‘Ze hebben soms wel heimwee’

Van Karnebeek­tun­nel in Zwolle twee dagen dicht voor fietsers: nieuwe ledverlich­ting moet ‘donker gat’ bij inrijden voorkomen

In de Van Karnebeektunnel in Zwolle wordt de verlichting in het fietsgedeelte van de tunnel vervangen door duurzame ledverlichting. Ook komt er extra verlichting bij de in- en uitgangen. Daarom is de tunnel op maandag 27 en dinsdag 28 juni afgesloten voor fietsers.

20 juni