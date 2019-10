Buitenlandse toerist weet Zwolle steeds vaker te vinden

Groot onderzoek naar waar we winkelen in Oost-Nederland

13:53 Waar winkelen we en welke boodschappen doen we in welke gemeente? Deze vragen over ons koopgedrag proberen zestig gemeenten in Oost-Nederland beantwoord te krijgen. Alle gemeenten uit Gelderland, Overijssel en Drenthe doen mee aan het Koopstromenonderzoek dat deze week van start gaat.