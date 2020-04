Buitensport in Zwolle komt mondjesmaat weer op gang: ‘Het is een enorme puzzel’

Video Winkelwoe­de blijft uit bij heropening Ikea in Zwolle: ‘Het is nu even geen dagje uit voor het hele gezin’

28 april Enorme rijen voor Ikea's in Nederland, maar zo niet in Zwolle. Op de eerste dag na de zesweekse corona-sluiting blijft het ‘gemoedelijk’ bij de vestiging op bedrijventerrein Hessenpoort. Sterker nog, de bezoekerslimiet maakt het misschien wel rustiger winkelen dan ooit. ,,Gelukkig is Ikea weer open, want online zijn de levertijden wel heel erg lang.’’