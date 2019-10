Bungelend aan een hijskraan maakt Johannes de 55.000 steentjes van de wolk van De Fundatie schoon

Het reinigen van de steentjes gebeurt twee keer per jaar en is nodig om te voorkomen dat ze loslaten. ,,Ik spuit groene algen tussen de stenen weg, anders zouden ze inderdaad los kunnen laten. En dat kan pijn doen.”

Bijzonder

Het is een monsterklus. Van maandag tot en met vrijdag hangt De Wit hele dagen rond de wolk. Of het ei, welke bijnaam je de bovenkant van De Fundatie ook maar geeft. ,,Normaal doe ik bijvoorbeeld kantoorgebouwen, dit is wel een bijzonder project. Het komt niet vaak voor dat we met zo’n grote kraan mogen werken. Normaal is het een hoogwerkertje.”

Ik draai door de wind de hele tijd rond in het bakje, maar soms kan ik me wel vasthouden aan de gevel

Spuugzakje

,,Het is wat losser en onstabieler, dat is wel spannend soms. Ik draai door de wind de hele tijd rond in het bakje, maar soms kan ik me wel vasthouden aan de gevel. Of ik een spuugzakje bij me heb? Haha, nee dat valt mee. Als ik moet spugen roep ik wel een keer ‘oppassen’ naar beneden, haha!”