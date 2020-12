video Hardenberg oogst lof van MKB-voorzitter voor investeren in crisistijd: 'voor­beeld voor andere gemeenten’

3 december Een jaar eerder dan gepland kunnen de bewoners van de Burgemeester van Riemsdijkstraat in Gramsbergen hun huis bereiken zonder te struikelen over losliggende klinkers of stoeptegels die door boomwortels omhoog zijn gedrukt. Dat hebben ze te danken aan de gemeente Hardenberg, die de voor 2022 geplande herinrichting van drie woonstraten een jaar naar voren haalt. Ook voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland, de belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf, is vol lof over die versnelling.