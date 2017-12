Buren houden pleinfeest voor ernstig zieke Tobias (12) uit Zwolle

'Nederlandse vrouwen hebben voor 75 miljoen euro aan trouwjurken in de kast'

11:38 Bij Nederlandse vrouwen hangt voor zo’n 75 miljoen euro aan trouwjurken in de kast. Dat is de conclusie van Miriam van Weeghel, die op 1 januari 2018 in Zwolle Mim’s Mooiste begint, een winkel in vintage trouwjurken.