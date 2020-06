Buren in Zwolle mogen niet meer bij de buren in de tuin: rechter oordeelt in slepend conflict

video Wij vieren vakantie in eigen huis en tuin en dat is kassa voor webwaren­huis Wehkamp

17:00 Dat we sinds ons sinds de coronacrisis in eigen huis en tuin terugtrekken en dat waarschijnlijk ook deze zomer blijven doen is terug te zien bij online warenhuis Wehkamp in Zwolle. Topman Graham Harris ziet een stijgende lijn in de afgelopen maanden. Wat Wehkamp misliep bij de kleding werd méér dan goedgemaakt door gestegen verkopen op het gebied van huis, tuin, speelgoed en elektronica.