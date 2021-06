Buren, natuurclubs en politici kritisch over ontwikkeling op plek IJsselcentrale in Zwolle

In het gebied aan de rand van Zwolle-Zuid kunnen in totaal zo'n vijfhonderd woningen komen. Een flinke uitbreiding in dit deel van de stad, op de plek waar voorheen energiecentrale Harculo stond. Volgens energiebedrijf Engie, dat de meeste grond heeft in het gebied van 75 hectare, komt er een nieuwe invulling ‘die échte meerwaarde biedt voor Zwolle en tegelijkertijd recht doet aan het karakter van deze bijzondere plek’. Maar daar is nog niet iedereen het over eens.