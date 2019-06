Buren verfoeien komst verhoogd zebrapad Hortensiastraat in Zwolle

Er is veel mis met de Hortensiastraat, een 50-kilometerweg in de wijk Assendorp. Aanwonenden weten het al langer, maar ze werden dit voorjaar gesteund door een onderzoeksrapport van DTV Consultants. De conclusie luidde dat de straat van twee walletjes eet: aan de ene kant is de Hortensiastraat een ontsluitingsweg voor de hele wijk, aan de andere kant een erftoegangsweg voor bewoners. Voor de lange termijn zijn er twee opties: een 30-kilometerzone of een echte 50-kilometerweg met gescheiden rijstroken, vrijliggende fietspaden en geen parkeerplekken meer langs de weg. Voor de gemeente daar een besluit over wil nemen, besloot ze op de korte termijn de bewoners al tegemoet te komen. Dat wil ze doen door de twee zebrapaden op te hogen, blijkt nu. De ene oversteek ligt nabij basisschool Het Mozaiëk, de andere bij restaurant Hong Kong City.