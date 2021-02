Buren vragen of bouwplan Campherbeek in Zwolle ‘asjeblieft een onsje minder kan’

De buren van een nieuwbouwplan op de plek van de leegstaande Emmaüskerkaan de Campherbeeklaan in Berkum vroegen vandaag aan de Raad van State of het alsjeblieft een onsje minder kan.

Althans dat vroeg hun raadsman, want de omwonenden zelf waren in Zwolle achtergebleven. En waar bestaat dat onsje minder dan uit, wilde rechter en staatsraad Jaap Hoekstra weten tijdens de rechtszitting in Den Haag. Want het plan maakt de bouw van 27 seniorenwoningen mogelijk, al twee appartementen minder dan oorspronkelijk de planning was.

De raadsman van de tegenstanders zei dat het 10 tot 14 meter hoge bouwplan wel erg groot en overheersend wordt, vergeleken met de woningen en winkels die er in de buurt staan, ,,het wordt allemaal wel wat veel. Veel woningen, veel meer verkeer en parkerende auto’s en minder zon en meer aantasting van de privacy. Mijn cliënten zijn zeker niet tegen woningen, maar het kan best allemaal een onsje minder.’’

Oostgevel

Volgens de woordvoerders van de gemeente en projectontwikkelaar is er sinds 2016 flink gesleuteld en geschaafd aan het plan, zeker ook om de omwonenden tegemoet te komen. Zo komen er in principe geen ramen in de oostgevel, zodat de buren die ernaast wonen minder in hun privacy worden aangetast.

Toch bleek tijdens de zitting dat de bewoners van de appartementen zelf in de toekomst kunnen beslissen om er alsnog ramen in te zetten. ,,Dat kunnen wij niet verbieden in het bestemmingplan. In sommige gevallen is het zelfs vergunningsvrij’’, aldus de gemeentewoordvoerder.

92 jaar

Staatsraad Hoekstra bedolf de aanwezigen onder een lawine van vragen over het woningbouwplan. Zo wilde hij weten of er wel behoefte is aan de nieuwe woningen en of daar wel senioren gaan wonen en geen studenten, iets dat de tegenstanders betwijfelen.

De woordvoerder van ontwikkelaar Resido benadrukte dat er een enorme belangstelling bestaat voor de seniorenappartementen. ,,Ze staan in de rij, achter elke potentiële koper staan er nog 3 à 4 te trappelen om er in te komen. De gemiddelde leeftijd van de kopers is 80 jaar en de oudste is 92.’’ Kortom, de behoefte leek aangetoond en van ‘studentenwoningen’ is geen sprake.

Parkeren

Ook lijkt het parkeren voldoende geregeld, met parkeerplaatsen op eigen terrein en de rest in de Acacialaan en omliggende straten. De vraag van de buren om een parkeergarage was eerder al afgewezen, want veel te duur en te weinig ruimte voor een in- en uitrit.

De kans dat de Raad het bouwplan in zijn geheel afschiet, lijkt uitermate gering. Mocht de hoogste bestuursrechter het sein op groen zetten dan wil Resido zo snel mogelijk de schop in de grond. Uitspraak binnen enkele weken.