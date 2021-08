Buren vrezen voor hun rust door lasergamen bij Swolland in buitengebied Zwolle

Hostel, hotel en grand café in Statenzaal Zwolle laten 2 jaar op zich wachten, onder meer door bonje om boom

21 augustus De Statenzaal - het voormalige provinciehuis aan de Diezerstraat - had allang onderdak moeten bieden aan een grand café en ho(s)tel-kamers. Maar voorlopig is alleen het statige monument zelf ingedut en staat niet vast wanneer het eindelijk ontwaakt. Over een verbouwing vol tegenvallers en de ‘duurste boom van Nederland’. ,,Als ik dit vooraf had geweten, was ik er niet aan begonnen.’’