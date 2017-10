Burenruzie Beverveld Zwolle: vergunningaanvraag in de wacht

Het is een volgende ontwikkeling in een dossier waar de Rijdende Rechter zijn vingers bij af zou likken. Een stel aan de Zwarteweg wil in zijn diepe tuin een huis bouwen dat mogelijk als mantelzorgwoning voor de ouders moet gaan dienen. Meerdere buren hekelen het plan, omdat daarmee het open karakter van de (moes)tuinen die grenzen aan de straat Beverveld doorbroken wordt.

Advies

De Zwolse wethouder ruimtelijke ordening is blij met dit besluit, maar beseft tegelijkertijd dat de storm nog niet is gaan liggen. ,,We hebben pogingen gedaan om de beide kanten bij elkaar te brengen, maar daar zat uiteindelijk niemand op te wachten. Dit soort kwesties is altijd ingewikkeld, maar deze is wel erg bijzonder. Het ligt allemaal heel gevoelig in de buurt. Ik heb niet vaak een gesprek met burgers waarbij er vier of vijf advocaten aan tafel zitten. Daarom heb ik de aanvrager ook gevraagd de zaak niet op scherp te zetten. Als wij een vergunningaanvraag krijgen, moeten we die behandelen. Maar als er ondertussen nog een zaak bij de Raad van State loopt, maak je jezelf als aanvrager erg kwetsbaar."